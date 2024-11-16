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        AK Parti'li Yılmaz, Samsun'da partisinin Kavak İlçe Kongresi'nde konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "AK Parti siyasetinin il başkanı, ilçe başkanı, milletvekili, genel başkan yardımcısı, mahalle başkanı, kim olursak olalım, hepimizin sicil amiri millettir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 18:52 Güncelleme: 16.11.2024 - 18:58
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        AK Parti'li Yılmaz, Samsun'da partisinin Kavak İlçe Kongresi'nde konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "AK Parti siyasetinin il başkanı, ilçe başkanı, milletvekili, genel başkan yardımcısı, mahalle başkanı, kim olursak olalım, hepimizin sicil amiri millettir." dedi.

        Yılmaz, partisinin Kavak İlçe Kongresi'nde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin kurulduğu günden itibaren Türkiye'ye önemli kazanımlar sağladığını söyledi.

        AK Parti olarak milletin sesine kulak verdiklerini vurgulayan Yılmaz, "AK Parti siyasetinin il başkanı, ilçe başkanı, milletvekili, genel başkan yardımcısı, mahalle başkanı, kim olursak olalım, hepimizin sicil amiri millettir. Bunu asla unutmamamız lazım. Cumhurbaşkanı'mız bir proje hazırlanırken diyor ki 'Bu işe millet ne diyor? Bana onu söyleyin, anket yapın, Milletin dediğini yapın'. İşte böyle bir genel başkanımız, liderimiz var." ifadesini kullandı.

        Halk ne derse onu yerine getirmekle mükellef olduklarını dile getiren Yılmaz, "Çünkü biz halkın içinden doğan bir partiyiz. 'Ben' demeyeceğiz. 'Ben' kelimesi, siyasette çok zararlı, hastalıklı bir kelime. Bunun yerine 'Biz' diyeceğiz, biz olacağız. Biz olduğumuz takdirde güçleneceğiz. Kendimizi büyüteceğiz, geliştireceğiz, daha büyük potansiyel olacağız. Bunu milletimize daha iyi hizmet etmek için yapacağız. Hiç başka bir derdimiz yok." diye konuştu.

        AK Parti iktidarında Türkiye'de çok güzel hizmetler yapıldığını söyleyen Yılmaz, şöyle devam etti:

        "Geçmişi unutursak, geleceği, günümüzü ve yapılan hizmetleri iyi anlayamayız. Güzel ülkemiz çok büyük ve zorlu süreçlerden geçti. Geçmişte 8 milyonluk Bulgaristan'dan elektrik enerjisi ithal ediyorduk. Şu an Türkiye, Mersin'deki Akkuyu Nükleer Santrali ile önümüzdeki yıl 1250 megavat elektrik üretecek. 2 veya 3 yıl içinde bu, 4 bin 800 megavata yükselecek, 20 milyar dolarlık bir yatırım. Akkuyu'daki tesiste 25 bin kişi çalışıyor. Santrale yukarıdan baktığınız zaman bir ülke sevdalısı olarak inanın gözlerimiz doluyor. Bütün bunlar 22 sene içinde 'Hizmet hareketi' dediğimiz AK Parti hareketi sayesinde gerçekleşti. Bu süreçteki değişim ve dönüşümün ülkemize sağladığı büyük kazanımlar hakikaten baş döndürücü boyuta ulaştı."

        Yılmaz, baş döndürücü gelişmelerin dünyanın da dikkatini çektiğine işaret ederek şöyle dedi:

        "Tabii ki etrafımızda bizim büyüme ve gelişmemizi istemeyen birtakım unsurlar var. Sen ihtiyaç sahibi olursan, dünya kocaman bir pazar onlar için. Silahı da onlar satıyor, teknolojiyi de arabayı da enerjiyi de onlar veriyor. Senin pazar olmandan medet umuyorlar. Biz buna, 'Hayır' diyoruz. Yerli ve milli olmak, üretmek ve Türkiye'yi güçlü bir ülke yapmak için çabalıyoruz. Bize, 'Siz yapamazsınız' diyorlar. Biz, 'Yaparız' diyoruz. 'Siz üretemezsiniz' diyorlar. Biz, 'Üretiriz' diyoruz. Biz, 'Halkımızla büyük bir aileyiz' diyoruz, onlar ailemizi kıskanıyor. İşin özü bir olacağız, iri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız."

        Kongreye, AK Parti Samsun milletvekilleri Ersan Aksu ve Orhan Kırcalı, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse ile partililer katıldı.

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        Galeri

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