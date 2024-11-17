Samsun'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

Adreste yapılan aramada ekipler, Roma ve Helenistik dönemine ait 4 sikke, Osmanlı dönemine ait para, 1 gözyaşı şişesi, 26 kapsüle duyarlı patlayıcı, 75 top barutu, 30 elektrikli infilak kapsülü, 38 infilak kapsülü, 25 metre saniyeli fitil, 1 altın sarısı renkli metal külçe, metal dedektörü ve ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

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