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        Samsun'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2024 - 21:13 Güncelleme: 17.11.2024 - 23:22
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        Samsun'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi yakalandı
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        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

        Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

        Adreste yapılan aramada ekipler, Roma ve Helenistik dönemine ait 4 sikke, Osmanlı dönemine ait para, 1 gözyaşı şişesi, 26 kapsüle duyarlı patlayıcı, 75 top barutu, 30 elektrikli infilak kapsülü, 38 infilak kapsülü, 25 metre saniyeli fitil, 1 altın sarısı renkli metal külçe, metal dedektörü ve ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

        Operasyonda M.D. isimli şahıs gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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