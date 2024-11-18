Samsun'da evinde ruhsatsız silah bulunduran kişi gözaltına alındı

Ekipler, ikamette yaptıkları aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 68 tabanca mermisi ve 21 av tüfeği fişeği ele geçirdi.

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