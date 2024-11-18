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        Samsun'da evinde ruhsatsız silah bulunduran kişi gözaltına alındı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulunduran kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2024 - 20:32 Güncelleme: 18.11.2024 - 20:56
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        Samsun'da evinde ruhsatsız silah bulunduran kişi gözaltına alındı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulunduran kişi yakalandı.

        Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A'nın (58) evinde ruhsatsız tabanca olduğu bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

        Ekipler, ikamette yaptıkları aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 68 tabanca mermisi ve 21 av tüfeği fişeği ele geçirdi.

        Operasyonlarda M.A, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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