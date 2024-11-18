Samsun'da evinde ruhsatsız silah bulunduran kişi gözaltına alındı
Samsun'un Çarşamba ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulunduran kişi yakalandı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde evinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği bulunduran kişi yakalandı.
Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.A'nın (58) evinde ruhsatsız tabanca olduğu bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Ekipler, ikamette yaptıkları aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 68 tabanca mermisi ve 21 av tüfeği fişeği ele geçirdi.
Operasyonlarda M.A, gözaltına alındı.
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