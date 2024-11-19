Samsun'da uyuşturucu kullandığı için aranan kişi uyuşturucuyla yakalandı
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, uyuşturucuyla yakalandı.
Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda, 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, uyuşturucuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A'yı (46) İlkadım ilçesindeki ikametinde yakaladı.
Adreste arama yapan ekipler, 170 gram esrar, 4,15 gram sentetik uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirdi.
H.A. işlemleri için emniyete götürüldü.
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