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        Samsun'da 1 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili 3 zanlı adliyede

        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde 1 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 12:09 Güncelleme: 21.11.2024 - 12:26
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        Samsun'da 1 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili 3 zanlı adliyede
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        Samsun'un merkez Atakum ilçesinde 1 kişinin silahla yaralandığı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınan T.K. (50), A.K. (20) ve M.K'nin (50) işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye götürüldü.

        Ekipler, olaya karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kentte 20 Kasım'da, Yenimahalle'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda taraflardan N.A.C. (21) silahla yaralanmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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