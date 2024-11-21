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        Vezirköprü Meslek Yüksekokulundan "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" kampanyasına destek

        Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vezirköprü Meslek Yüksekokulu tarafından Mezra İlkokulu bahçesine, "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" kampanyası kapsamında fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 15:10 Güncelleme: 21.11.2024 - 15:12
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        Vezirköprü Meslek Yüksekokulundan "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" kampanyasına destek
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        Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vezirköprü Meslek Yüksekokulu tarafından Mezra İlkokulu bahçesine, "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" kampanyası kapsamında fidan dikildi.

        Vezirköprü Meslek Yüksekokulu öğrencileri, sosyal sorumluluk dersi kapsamında Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ile Mezra İlkokulu öğrencilerine, "Orman sevgisi, ormanın faydaları ve fidan dikiminin nasıl yapılacağı"na dair bilgi verilerek fidan dikimi gerçekleştirdi.

        Etkinliğe Vezirköprü Orman İşletme Müdür Yardımcısı Tuncay Patan, Dumluca Orman İşletme Şefi İsmet Korucu, Dümrek İşletme Şefi Musab Parlak, Vezirköprü Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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