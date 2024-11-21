Çarşamba'da seyir halindeyken alev alan kamyon yandı

Kısa sürede kamyonu ve kasasındaki aracı saran alevler Samsun Büyükşehir Belediye İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında kamyon ve araç kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu kara yolu DSİ kavşağında İsmail İ. (57) yönetimindeki araç yüklü 16 KHZ 54 plakalı seyir halindeki kamyonunun kasasından henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.