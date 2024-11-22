Bafra Gençlik Merkezinden Gaziosmanpaşa İlkokulu'nda, "Merkezim Her Yerde" faaliyeti
Samsun'da Bafra Gençlik Merkezi tarafından, "Merkezim Her Yerde" faaliyeti gerçekleştirildi.
Samsun'da Bafra Gençlik Merkezi tarafından, "Merkezim Her Yerde" faaliyeti gerçekleştirildi.
Bafra Gençlik Merkezi, ilçede Romanların yoğun bulunduğu Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki Gaziosmanpaşa İlkokulu'nda, "Merkezim Her Yerde" faaliyeti düzenledi.
Okulda badminton, yüz boyama, zeka oyunları, matrak ve parkur oyunlarından oluşan eğlenceli etkinlikler yapıldı.
Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, ilçenin her yerine ulaşıp dokunmadık genç bırakmamak adına faaliyetlerine ara vermeden devam edeceklerini kaydetti.
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