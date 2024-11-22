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        Bafra Gençlik Merkezinden Gaziosmanpaşa İlkokulu'nda, "Merkezim Her Yerde" faaliyeti

        Samsun'da Bafra Gençlik Merkezi tarafından, "Merkezim Her Yerde" faaliyeti gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 11:37 Güncelleme: 22.11.2024 - 11:39
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        Bafra Gençlik Merkezinden Gaziosmanpaşa İlkokulu'nda, "Merkezim Her Yerde" faaliyeti
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        Samsun'da Bafra Gençlik Merkezi tarafından, "Merkezim Her Yerde" faaliyeti gerçekleştirildi.

        Bafra Gençlik Merkezi, ilçede Romanların yoğun bulunduğu Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki Gaziosmanpaşa İlkokulu'nda, "Merkezim Her Yerde" faaliyeti düzenledi.

        Okulda badminton, yüz boyama, zeka oyunları, matrak ve parkur oyunlarından oluşan eğlenceli etkinlikler yapıldı.

        Bafra Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, ilçenin her yerine ulaşıp dokunmadık genç bırakmamak adına faaliyetlerine ara vermeden devam edeceklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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