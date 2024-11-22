Hediye edilen bir şilinle başlayan antika merakı kazanç kapısı oldu

TUĞÇE TURGU - Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşayan Sebahat Çakmak'ın kendisine hediye edilen, hatıra madeni parayla başlayan antika merakı zaman içinde kazanç kapısı oldu.

İstasyon Mahallesi'nde küçük dükkanında binlerce antika parçayı sergileyen Sebahat Çakmak, 6 yıldır geçimini antikacılıktan sağlıyor.

Çakmak, AA muhabirine, antika eşyaları çok sevdiğini, antika merakının küçük yaşlarda başladığını söyledi.

Küçükken bir bakkalda çırak olarak çalıştığını ve bir turistin kendisine 1946 yılında basılmış üzerinde 2. Elizabeth'in portresi bulunan 1 şilin (Birleşik Krallık ve İrlanda'da 1971 yılında ondalık sisteme geçişten önce kullanılan bir para birimi) hediye ettiğini anlatan Çakmak, şunları dile getirdi:

"Henüz 13 yaşındaydım. Bakkalda çıraklık yaparken dükkana gelen bir turist, ödeme sırasında çantasından Elizabeth'in 1946 tarihli bir parasını çıkardı ve bana hediye etti. İşte o gün, bu serüven başladı. Şimdi 45 yaşındayım ve kendimi antikacılık yaparken buldum. Altı yıldır esnafım ve işimi çok seviyorum."