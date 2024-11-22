CHP Genel Başkan Yardımcısı Demir, Samsun'da konuştu:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Volkan Demir, "Cumhuriyet Halk Partisi, sermaye ve servet düşmanı değildir. Sadece vergilendirilmeyen kazançların peşinde olacaktır. Vergilendirilen hiçbir kazançta hiçbir iktidarın gözü olmamalıdır." dedi.

Demir, partisinin Samsun İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, CHP ekonomi ekibinin Türkiye'yi karış karış gezdiğini söyledi.

Ekonomi gündemini hiçbir gündemin ezmemesi konusunda çaba sarf ettiklerini anlatan Demir, partilerinin sokağın sesini dinlediğini belirtti. Gündemde asgari ücretin bulunduğunu dile getiren Demir, "Asgari ücretin beklenen enflasyon oranında artırılması gibi bir konuyu getirdiler. Biz buna karşıyız. Vatandaşın en çok maruz kaldığı enflasyon, gıda enflasyonu, barınma, enflasyonu, ulaşım enflasyonu. Bunları hesapladığımızda yüzde 76'lık enflasyon var. Bunlar TÜİK verilerine göre yüzde 76'dır. Onun için diyoruz ki asgari ücret 30 bin lira olmalıdır, bunun altında yokuz." ifadesini kullandı.

Sektör temsilcileriyle de bir araya geldiklerini, önerilerini anlattıklarını aktaran Demir, şöyle devam etti: "1 ile 10 kişi arasında çalıştıran esnaf için 6 bin lira, 10 ile 50 kişi arasında çalıştıran esnaf için 3 bin lira, 50 ile 100 kişi arasında çalıştıran iş yerleri için 2 bin lira, 100'ün üstü çalıştıranlar için 1500 lira asgari ücret teşviği verilmesini istiyoruz. Bunun kaynağının bütçede olduğunu biliyoruz. Hesap yapamayan çağırsın, hesapları gösterelim. Bunu işverene, esnafa, KOBİ'ye yıkmadan başarabiliriz. Yine kendi verilerine göre, asgari ücret artışının enflasyonu tetikleyeceği ifade ediliyor. Bu doğru bir söylem değil. Asgari ücret artışının, ücretlerin enflasyon içindeki payı TÜİK açıklamasına göre yüzde 4,5'tir. Geri kalanın neler olduğunu kendileri biliyorlar. Aşırı şirket karları veya devletin yaptığı ÖTV'ler ve dolaylı vergiler yoluyla yarattığı enflasyon var. Dolayısıyla enflasyonu indirmenin yolu, mali disiplinden, kamu disiplininden, israfı önlemekten geçiyor. Şu anda kamuda israf önlenememiş veya önlenmemiş vaziyette. Dolayısıyla hiçbir politika, israfı önlemezsek başarılı olamayacak."

Demir, servet vergisinin çok popülist bir söylem olduğunu düşündüklerine işaret ederek, şunları kaydetti: "Yani servetin beyanının olması lazım. İkincisi ise bir kişi, servetini vergilendirilmiş kazançlardan elde ettiyse bunu neden vergilendireceksiniz ki? Biz vergilendirilmeyen kazancın peşinde olmalıyız. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında dolaylı vergilerin oranı, doğrudan vergilerden daha az olacak, şimdikinin tam tersine. Vergilendirilmeyen kazançların peşindeyiz. Sayın Bakanın, 'OECD ülkelerinde biz sondan 4. sıradayız' ifadesi, vergiden ne anladığınıza bağlı. Vergiyi hiç almadığınız kesimlerden niye almadığınızı açıklayın halka. Yani kripto para vergisini, sermaye kazançlarındaki vergiyi, aşırı karlardaki vergiyi niye almadığınızı açıklayın. Onun yanında 30 bin lira net ücret alan birisinin 55 bin lira vergi ödediğini, yoksulluk sınırında 60 bin lira maaş alan birisinin bugün 239 bin lira vergi ödediğini unutmayalım. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi, sermaye ve servet düşmanı değildir. Sadece vergilendirilmeyen kazançların peşinde olacaktır. Vergilendirilen hiçbir kazançta hiçbir iktidarın gözü olmamalıdır."