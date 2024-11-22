OMÜ'den emekli 42 öğretim görevlisi "Öğretmenler Günü" için buluştu

Pasta kesimi, resim sergisi ve öğrencilerin düzenlediği konser gösterileri ile devam eden program, müzik öğretmenliği öğrencilerinin nostalji konseri ile sona erdi.

Ağçiçek, sergide üniversiteden emekli olan öğretim üyeleri ile kentte resim yapan öğretmenlerin yaptığı resimlerin yer aldığını aktardı.

Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Resim Sergisi Sorumlusu Öğretim Görevlisi Murat Ağçiçek ise buluşma programının yanı sıra resim sergisi de açtıklarını kaydetti.

OMÜ Eğitim Fakültesi'nde emekli öğretim görevlisi için düzenlenen programda konuşan emekli öğretim görevlisi Gülay Tütüncü, üniversitede çalışmaktan dolayı onur duyduğunu söyledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden (OMÜ) emekli 42 öğretim görevlisi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte bir araya geldi.

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