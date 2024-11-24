Milli judocu Muhammed Mustafa Koç, 2028 Yaz Olimpiyatları'nda kürsü için çalışıyor

VEYSEL ALTUN - Milli judocu Muhammed Mustafa Koç, 2028 Los Angeles Yaz Olimpiyat Oyunları'nda kürsüde yer almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Spora 2006 yılında başlayan Mustafa Koç'un Avrupa Olimpik Gençlik Yaz Festivali'nde altın, Ümitler Dünya Şampiyonası, 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ve Gençler Avrupa Judo Şampiyonası'nda ise bronz madalyaları bulunuyor.

Üniversite ile sporu birlikte yaşamanın sıkıntısını yaşamadığını dile getiren Mustafa, "Bence birçok insanın veya birçok ebeveynin öncelikli olarak yönlendireceği bir spor burası, çünkü burada müthiş bir kriz yönetimi öğreniyorsunuz. Paylaşma, arkadaşlık, dostluk, hepsini bu salonda, bu minderde öğreniyoruz." ifadelerini kullandı.

Özellikle çocukların gelişimi için judo sporunun çok faydalı olduğunu belirten Mustafa, "Bir çocuğun gelişimi için muhteşem bir deneyim. Dışarıda sosyalleşmektense burada daha büyük bir sosyallik yaşayabilirsiniz." dedi.