Kavak'a kar yağışı etkili oluyor
Samsunun Kavak ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
Samsunun Kavak ilçesinde kar yağışı etkili oluyor.
İlçe merkezinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Ekipler, yaşanabilecek, don ve kazalara karşı Samsun-İstanbul kara yolunun belirli noktalarında hazır bekliyor.
Mahalle yollarının kapanmaması için ise belediye ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.
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