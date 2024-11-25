Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı yakalandı

Şüpheliler M.Ş. (28) ve N.Y'nin (29) ikametlerinde yapılan aramalarda, 1170 sentetik ecza hapı, 28 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 5 tabanca fişeği, hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 855 lira ele geçirildi.

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