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        Vezirköprü'de Öğretmenler Günü programı düzenlendi

        24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Vezirköprü'de program düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 14:11 Güncelleme: 26.11.2024 - 14:11
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        Vezirköprü'de Öğretmenler Günü programı düzenlendi
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        24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Vezirköprü'de program düzenlendi.

        Şahinkaya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte öğrencilerin hazırladıkları şiir dinletisi, tiyatro ve halk oyunları gösterisi sunuldu, Atatürk Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan video gösterimi gerçekleştirildi.

        Programda adaylık sürecini tamamlayan öğretmenlerin yemin törenlerinin ardından yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin ödülleri verildi.

        Kutlama programında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in mesajı da okundu.

        Kaymakam Özgür Kaya, buradaki konuşmasında, öğretmenlerin aileden sonra yeni bir aile, yeni bir anne baba olarak karşılarına çıktığını dile getirerek, "Bunun için anne baba hangi sevgiyi hak ediyorsa öğretmenlerimiz de aynı sevgi ve saygıyı hak ediyor. Başta başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum." dedi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata ise insanlığın en kıymetli öğretmeni olan Hz. Muhammed'in, "İlim Çin'de dahi olsa onu alınız." sözlerinin öğrenmenin ve öğretmenin değerini ifade ettiğini anlatarak, "Bundan dolayıdır ki biz öğretmenler, üzerimizdeki ağır sorumluluğun bilinci ile hareket etmeli, mesleğimizi en güzel şekilde yerine getirmeye gayret etmeliyiz. Tüm meslektaşlarımın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

        Programa İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yaşar Teyyare, Belediye Başkan Vekili Arif Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Onur İstanbul, İlçe Emniyet Müdür Vekili Mutlu Toptaş, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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