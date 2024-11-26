Samsunspor, yoluna rehavete kapılmadan devam etmek istiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un başkan vekili Veysel Bilen, henüz ligin daha üçte birinin tamamlandığını belirterek, "Bugün geldiğimiz yer, aldığımız puanlara rağmen bu işlerin şakası yok." dedi.

Bilen, Samsunspor Kulübü İcra Kurulu üyeleri Suat Çakır, Zafer Erdoğan, Fazlıhan Carus, Serkan Kaya ve Soner Soykan ile Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, icra kurulunu genişlettikleri ve komiteler oluşturduklarını söyledi.

Samsunspor'un sezona iyi başlangıç yaptığına işaret eden Bilen, "Sezona transfer yasağı nedeniyle transfersiz başladık. Birçok eleştirilere maruz kaldık, 'Bu takım paraşütsüz düşer' dediler ama öyle olmadı." diye konuştu.

Yine de gerçekçi olmaları gerektiğini vurgulayan Bilen, şöyle devam etti:

"Sezona başladığımız andan bugün geldiğimiz noktada inanılmaz performans sergiliyor takım. Çok uyumlu bir çalışma var. Bu başarı ekip çalışmasından kaynaklanıyor. Teknik ekibimizin ve futbolcularımızın rahat çalışabilmesi için bütün imkan hazırlanıyor. Bugün borcu olmayan tek kulübüz. Oyuncuların maaşları ödeniyor, primleri ödeniyor, huzurlu bir ortam var. Takımında geçen seneden oynama alışkanlığı içinde olan oyuncular var. Ne yapmak istediklerini biliyorlar. Bugün geldiğimiz yer, aldığımız puanlara rağmen bu işlerin şakası yok. Ligin daha üçte birini tamamladık. Geride üçte iki var. Hele ikinci yarı, hepiniz biliyorsunuz ki kıran kırana geçiyor."