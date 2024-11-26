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        Samsunspor, yoluna rehavete kapılmadan devam etmek istiyor

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un başkan vekili Veysel Bilen, henüz ligin daha üçte birinin tamamlandığını belirterek, "Bugün geldiğimiz yer, aldığımız puanlara rağmen bu işlerin şakası yok." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 18:05 Güncelleme: 26.11.2024 - 18:05
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        Samsunspor, yoluna rehavete kapılmadan devam etmek istiyor
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Reeder Samsunspor'un başkan vekili Veysel Bilen, henüz ligin daha üçte birinin tamamlandığını belirterek, "Bugün geldiğimiz yer, aldığımız puanlara rağmen bu işlerin şakası yok." dedi.

        Bilen, Samsunspor Kulübü İcra Kurulu üyeleri Suat Çakır, Zafer Erdoğan, Fazlıhan Carus, Serkan Kaya ve Soner Soykan ile Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, icra kurulunu genişlettikleri ve komiteler oluşturduklarını söyledi.

        Samsunspor'un sezona iyi başlangıç yaptığına işaret eden Bilen, "Sezona transfer yasağı nedeniyle transfersiz başladık. Birçok eleştirilere maruz kaldık, 'Bu takım paraşütsüz düşer' dediler ama öyle olmadı." diye konuştu.

        Yine de gerçekçi olmaları gerektiğini vurgulayan Bilen, şöyle devam etti:

        "Sezona başladığımız andan bugün geldiğimiz noktada inanılmaz performans sergiliyor takım. Çok uyumlu bir çalışma var. Bu başarı ekip çalışmasından kaynaklanıyor. Teknik ekibimizin ve futbolcularımızın rahat çalışabilmesi için bütün imkan hazırlanıyor. Bugün borcu olmayan tek kulübüz. Oyuncuların maaşları ödeniyor, primleri ödeniyor, huzurlu bir ortam var. Takımında geçen seneden oynama alışkanlığı içinde olan oyuncular var. Ne yapmak istediklerini biliyorlar. Bugün geldiğimiz yer, aldığımız puanlara rağmen bu işlerin şakası yok. Ligin daha üçte birini tamamladık. Geride üçte iki var. Hele ikinci yarı, hepiniz biliyorsunuz ki kıran kırana geçiyor."

        Bilen, ligin ikinci yarısında da takımın çok sıkı çalışması gerektiğine dikkati çekerek, "Hedefimiz ligi en iyi yerde bitirmek ama birinci hedef önce bir kendimizi sağlama alalım. Ondan sonra hedef bizi nereye götürür, buna hep birlikte bakacağız. Aldığın her puan altın değerinde. İniş çıkışlar olacaktır. O nedenle uyanık olmamızda, sabırlı olmamızda, birlik ve beraberliğimizi sürdürmemizde büyük fayda var." ifadesini kullandı.

        Forma kampanyası da başlattıklarını dile getiren Bilen, bağış yoluyla alınan formaları köy okullarında çocukları ziyaret ederek dağıtacaklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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