Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 130 litre etil alkol ele geçirildi

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 130 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 20:15 Güncelleme: 26.11.2024 - 20:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 130 litre etil alkol ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 130 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haksız kazanç elde etmek amacıyla vatandaşların sağlığını tehlikeye atan ve devleti zarara uğratacak şekilde piyasaya kaçak ve sahte içki sürmeye çalışanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, belirledikleri adrese düzenledikleri operasyonda 130 litre etil alkol ve 16 litre sahte içki ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        5 yıl önceki cinayette çarpıcı gelişme
        5 yıl önceki cinayette çarpıcı gelişme
        Nevzat Bahtiyar'ın aracının olay günü görüntüleri
        Nevzat Bahtiyar'ın aracının olay günü görüntüleri
        Dört ayrılık kapıda!
        Dört ayrılık kapıda!
        26 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        26 Kasım 2024: Bugün ne oldu?
        "Yataktan düştü" dedi, darp izleri bulundu!
        "Yataktan düştü" dedi, darp izleri bulundu!
        Merkel'in anıları: Erdoğan, Trump, Putin...
        Merkel'in anıları: Erdoğan, Trump, Putin...
        İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
        İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 2 tutuklama
        G.Saray'dan sürpriz santrfor hamlesi!
        G.Saray'dan sürpriz santrfor hamlesi!
        Sıla bebeğin ölümünde iki ayrı iddianame!
        Sıla bebeğin ölümünde iki ayrı iddianame!
        Meteoroloji açıkladı! 10 kent için kar uyarısı!
        Meteoroloji açıkladı! 10 kent için kar uyarısı!
        Duygu'nun ölümünde sıcak gelişme: İntihar değil cinayet!
        Duygu'nun ölümünde sıcak gelişme: İntihar değil cinayet!
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        "Halime bebeğin öleceğini biliyorduk!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tek rakibi PSG!
        Tek rakibi PSG!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        Deniz Akkaya hakkında gözaltı kararı
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Medina transferinde F.Bahçe'ye müjde!
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        Yatırımları artırmak için Koç-Sabancı işbirliği
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        2020 yılında 3.2 milyon kişi kaybedildi! Evlerin içi ölüm saçıyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor
        Sağlık durumu ciddiyetini koruyor

        Benzer Haberler

        Samsunspor, yoluna rehavete kapılmadan devam etmek istiyor
        Samsunspor, yoluna rehavete kapılmadan devam etmek istiyor
        Orta Karadeniz'de kar yağışı ve fırtınanın yol açtığı elektrik kesintileri...
        Orta Karadeniz'de kar yağışı ve fırtınanın yol açtığı elektrik kesintileri...
        Solunum cihazını çalıştıramayan hastayı, hastaneye UMKE ulaştırdı
        Solunum cihazını çalıştıramayan hastayı, hastaneye UMKE ulaştırdı
        Havza'da kar yağışı etkili oluyor
        Havza'da kar yağışı etkili oluyor
        Samsun'da yüksek kesimlerde kar manzarası dron ile görüntülendi
        Samsun'da yüksek kesimlerde kar manzarası dron ile görüntülendi
        Havza'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Havza'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı