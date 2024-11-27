Samsun'da okul servislerine yönelik denetim yapıldı

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, İçişleri Bakanlığının talimatıyla, "kış mevsimi trafik tedbirleri" toplantısında, alınan kararlar gereğince okul servislerinin kışa hazırlıklarını denetlemek üzere denetim yaptı.

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