Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Hamsi atıklarından elde edilen biyogübre gül seralarında kullanılıyor

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde yürütülen "Kesme Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde Hamsi Atık Hidrolizatlarının Biyoaktivatör Olarak Kullanılması Projesi"nden başarılı sonuçlar alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 11:14 Güncelleme: 27.11.2024 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hamsi atıklarından elde edilen biyogübre gül seralarında kullanılıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünde yürütülen "Kesme Süs Bitkileri Yetiştiriciliğinde Hamsi Atık Hidrolizatlarının Biyoaktivatör Olarak Kullanılması Projesi"nden başarılı sonuçlar alındı.

        Ziraat Fakültesi Süs Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Ana Bilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Tütüncü başkanlığında 2 yıldır yürütülen proje kapsamında Samsun'daki balık unu fabrikalarından alınan atıklar, biyogübreye dönüştürüldü.

        Elde edilen biyogübre ise OMÜ'de topraksız üretim yapılan çiçek seralarında kullanıldı.

        Proje, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) tarafından da desteklenmeye değer görüldü.

        Tütüncü, gazetecilere, balık atıklarının eski çağlardan bu yana kullanıldığını söyledi.

        Karadeniz Bölgesi'nde balık fabrikalarının çok olduğunu, balık atıklarını buralardan temin ettiklerini dile getiren Tütüncü, "Avcılıkta hamsi, en fazla üretilen balık. Bunlardan yüzde 50-55 oranında atık ortaya çıkıyor. Bu atıkların tamamı bertaraf edilemiyor. Biz de ticari işletmelerden bu atıkları temin ederek hem çevreye hem de çiftçilerimize katkı olarak bu ürünü geliştirmeyi hedefliyoruz." dedi.

        Bitkilere destek olmak amacıyla yürüttükleri projede hamsi atıklarından biyogübre elde ettiklerini anlatan Tütüncü, "Şu ana kadar aldığımız sonuçlar gayet iyi. Özellikle güllerde vazo ömrü önemli bir kalite parametresi. Vazo ömrünün uzatılışı, bitki büyüme gelişmesine oldukça etkili olduğunu gözlemledik." ifadesini kullandı.

        Tütüncü, serada güllerin deneme amacıyla üretildiğine, şu aşamada satışının olmadığına işaret ederek, testlerin bitmesinden sonra biyogübrenin ticarileşmesi ve tarımsal üretimde kullanılması için çalışma yürüteceklerini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin Güran cinayetini aydınlatacaktı: Şahin Göz'ün kayıt yapmadığı ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetini aydınlatacaktı: Şahin Göz'ün kayıt yapmadığı ortaya çıktı
        Dalağı alındı! Kaburgası kırıldı! Kaldırımda yürürken yeraltında patlama!
        Dalağı alındı! Kaburgası kırıldı! Kaldırımda yürürken yeraltında patlama!
        Havalar daha da soğuyacak! La Nina ile son 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak
        Havalar daha da soğuyacak! La Nina ile son 60 yılın en soğuk zamanları yaşanacak
        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
        Starlink'in telefon erişimine onay!
        Starlink'in telefon erişimine onay!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Okan Buruk'un AZ Alkmaar planı netleşti!
        Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı
        Taksim'de ABD'li kadın turist dehşet saçtı: Eşini yaraladı, sokaktakilere saldırdı
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        Yeniden değerleme oranı açıklandı
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        "Adam yok' dedim âlâsını buldum"
        Karısını boğarak öldürüp polisi aradı!
        Karısını boğarak öldürüp polisi aradı!
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Arda Güler ilki yaşayacak!
        Peki Gazze ne olacak?
        Peki Gazze ne olacak?
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Dev maçta kazanan Bayern Münih!
        Gübrede yine garip gelişme
        Gübrede yine garip gelişme
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Evinizin bu özellikleri sizi tembelleştiriyor olabilir!
        Piyasada sahte dolar paniği
        Piyasada sahte dolar paniği
        Ağaç dalıyla iş yerindekilere saldırdı!
        Ağaç dalıyla iş yerindekilere saldırdı!
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        "Yapımcı da vermesin o zaman"
        Tutuksuz sanık Prof. Dr. Fethi Rüştü Yıldız: Cirodan yüzde 35 veriyorduk!
        Tutuksuz sanık Prof. Dr. Fethi Rüştü Yıldız: Cirodan yüzde 35 veriyorduk!
        Yetim aylığında eşitlik
        Yetim aylığında eşitlik

        Benzer Haberler

        Samsun'da UMKE ekibi, yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için seferber o...
        Samsun'da UMKE ekibi, yolu kardan kapanan mahalledeki hasta için seferber o...
        Hamsi atıklarıyla geliştirilen gübreyle gül yetiştiriyorlar
        Hamsi atıklarıyla geliştirilen gübreyle gül yetiştiriyorlar
        Vezirköprü'de emekli öğretmenler onuruna program düzenlendi
        Vezirköprü'de emekli öğretmenler onuruna program düzenlendi
        Mobilya fabrikasında çıkan yangın, 3 saatte kontrol altına alındı (2)
        Mobilya fabrikasında çıkan yangın, 3 saatte kontrol altına alındı (2)
        Samsun'da okul servislerine yönelik denetim yapıldı
        Samsun'da okul servislerine yönelik denetim yapıldı
        Samsun'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın hasara yol açtı
        Samsun'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın hasara yol açtı