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        Türk öğretmen Dilek Livaneli, Birleşik Krallık'ta "yaşam boyu başarı" ödülü aldı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Kumköy İlkokuludaki projeleriyle 2014'te Varkey Gems Vakfınca dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına seçilen Dilek Livaneli, Birleşik Krallık'ta bulunan She Inspires Foundation tarafından düzenlenen "She Inspires Awards 2024" yarışmasında da yaşam boyu başarı ödülüne layık görüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2024 - 14:18 Güncelleme: 27.11.2024 - 14:35
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        Türk öğretmen Dilek Livaneli, Birleşik Krallık'ta "yaşam boyu başarı" ödülü aldı
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        Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Kumköy İlkokuludaki projeleriyle 2014'te Varkey Gems Vakfınca dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasına seçilen Dilek Livaneli, Birleşik Krallık'ta bulunan She Inspires Foundation tarafından düzenlenen "She Inspires Awards 2024" yarışmasında da yaşam boyu başarı ödülüne layık görüldü.

        Livaneli, Avrupa'da yaşayan Türk çocuklarına yönelik hazırladığı Türkçe Ana Dil Eğitim Programı kapsamında İngiltere'de, UNESCO'ya bağlı International School of London'da öğretmenlik mesleğine devam ediyor.

        She Inspires Foundation tarafından düzenlenen ve 16 ülkeden 10 bin öğretmenin yarıştığı "She Inspires Awards 2024" yarışmasında Livaneli, önce 16 kadın finalistten biri oldu, ardından birinci seçildi.

        Livaneli, Manchester şehrinde düzenlenen törenle yaşam boyu başarı ödülünü aldı.

        Livaneli, AA muhabirine, her kesimden kadının cesaret, zafer, nezaket, şefkat, dönüşüm, beceri ve başarının olağanüstü örneklerini sergilediği ödül gecesinde Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyduğunu söyledi.

        Başarısını kadınlara armağan ettiğini vurgulayan Livaneli, şunları kaydetti:

        "Bu başarımı ülkem başta olmak üzere tüm dünya kadınlarına armağan ediyorum. Her kadının kendi yaşamının kahramanı olduğuna inanıyorum. Herkesin imkansız dediği bir ortamda bir ışık saçmak, bir değişim, dönüşüm süreci başlatmak için kolları sıvamıştım. Hayallerimin peşinden koştum. Köy okulu öğretmenliğinden küresel öğretmenliğe uzanan hikayemin dünya ölçeğinde ilham verici olması büyük bir gurur. Uluslararası sahnelerde ülkemi bir Türk kadını olarak temsil etmeye tüm gayretimle devam edeceğim. Kazandığım ödüllerden ziyade kazandığım gönüllerin mutluluğunu yaşıyorum."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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