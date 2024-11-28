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        Bafra Gençlik Merkezinden şehit ailelerine ziyaret

        Bafra Gençlik Merkezi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Bafra Şubesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 17:44 Güncelleme: 28.11.2024 - 17:47
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        Bafra Gençlik Merkezinden şehit ailelerine ziyaret
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        Bafra Gençlik Merkezi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Bafra Şubesini ziyaret etti.

        Şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilen ziyarette Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, dernek başkanı Arife Gülal'a ebru çalışmasıyla yapılan Türk bayrağı tablosu hediye etti.

        Erdoğan, "Şehitlerimizi ve şehit yakınlarımızı unutmadık, unutturmayacağız. Onlara daima minnettar olacağız." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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