Samsun'da "Okul Destek Odası Projesi" destekçileri onuruna yemek düzenlendi

Samsun'un Bafra ilçesinde, "Okul Destek Odası Projesi"ne katkı verenler onuruna yemek programı düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bafra Sosyal Hizmet Merkezince yürütülen Sosyal ve Ekonomik Destek Programı kapsamında çocukların eğitimlerine destek sunmak amacıyla 4 yıldır devam eden projeye katkı verenler, Bafra Öğretmenevi'nde düzenlenen programda bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, buradaki konuşmasında, verilen desteğin çok kıymetli olduğuna işaret ederek, "Verdiğiniz ve bundan sonra da yapacağınız desteklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. Sosyal Hizmet Merkezi çalışanlarımıza da teşekkür ederim." dedi. Bafra Sosyal Hizmetler Merkezi Okul Destek Birim Sorumlusu Zübeyde Semiz de çocukların eğitimine verilen katkılarla geleceklerini desteklemiş olmanın mutluluğunu paylaştıklarını dile getirerek, projenin katkılarla daha güçlü hale geldiğini belirtti.

Semiz, "Çocuklarımız için yaptığınız her katkı, onların umutlarını, hayallerini büyütmektedir. Bu anlamlı desteğiniz sadece maddi katkı değil, aynı zamanda geleceğimize yapılan yatırımdır. Projelerimize inancınız ve verdiğiniz değer için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. Konuşmacıların ardından, projeye destek verenlere plaket sunuldu.