Samsunspor, Süper Lig'de yarın Bodrum FK'yi ağırlayacak

Samsunspor'da sakatlıkları sona eren ancak antrenman eksikliği bulunan Celil Yüksel ve Carlo Holse'nin oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

Ligde yaptığı maçların 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan, 8'inde de mağlup olan Sipay Bodrum FK'nin ise 11 puanı bulunuyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.