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        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Bodrum FK'yi ağırlayacak

        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 09:48 Güncelleme: 29.11.2024 - 09:48
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        Samsunspor, Süper Lig'de yarın Bodrum FK'yi ağırlayacak
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        Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın sahasında Sipay Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

        Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı, hakem Ozan Ergün yönetecek.

        Süper Lig'de çıktığı 13 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Reeder Samsunspor, 26 puan topladı.

        Ligde yaptığı maçların 3'ünü kazanan, 2'sinde berabere kalan, 8'inde de mağlup olan Sipay Bodrum FK'nin ise 11 puanı bulunuyor.

        Samsunspor'da sakatlıkları sona eren ancak antrenman eksikliği bulunan Celil Yüksel ve Carlo Holse'nin oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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