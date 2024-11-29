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        Samsun'da ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi

        Samsun'un Bafra ilçesinde ortaokul öğrencilerine trafik güvenliği konusunda bilgi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 10:39 Güncelleme: 29.11.2024 - 10:44
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        Samsun'da ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi
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        Samsun'un Bafra ilçesinde ortaokul öğrencilerine trafik güvenliği konusunda bilgi verildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Bafra Trafik Denetleme Büro Amirliği personelince Cumhuriyet Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere temel trafik kuralları eğitimi verildi.

        Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı çalışması kapsamında polis memurları, trafikte yayalar ile sürücülerin uyması gereken kurallar, kırmızı, sarı ve yeşil ışığın anlamı, yolun karşısına geçmeye çalışırken yapılacak hareketler, araç içerisinde emniyet kemerinin takılmasının önemi, trafik ihlali yapan sürücülere uygulanacak ceza, okul taşıtlarında hareket tarzı gibi konularda bilgi verdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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