Samsun'da ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Karayolları Trafik Güvenliği Eylem Planı çalışması kapsamında polis memurları, trafikte yayalar ile sürücülerin uyması gereken kurallar, kırmızı, sarı ve yeşil ışığın anlamı, yolun karşısına geçmeye çalışırken yapılacak hareketler, araç içerisinde emniyet kemerinin takılmasının önemi, trafik ihlali yapan sürücülere uygulanacak ceza, okul taşıtlarında hareket tarzı gibi konularda bilgi verdi.

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