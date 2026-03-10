Canlı
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da direğe çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde direğe çarpıp şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 18:06 Güncelleme:
        Samsun'da direğe çarpıp devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde direğe çarpıp şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Veysel Ç. (82) yönetimindeki 55 JB 484 plakalı otomobil, Koruluk Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarparak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

