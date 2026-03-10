Samsun'da kamyonla tramvayın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kamyonla tramvayın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. M.Ç'nin (45) kullandığı 55 AIR 612 plakalı kamyon, İlkadım Sanayi Sanayi Sitesi tramvay durağı yakınında ray güzergahından karşıya geçerken Büyükşehir Belediyesine bağlı Samsun Hafif Raylı Sistem'e (SAMULAŞ) ait vatman R.S. yönetimindeki tramvayla çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü ile tramvayda bulunan 2 yolcu yaralandı. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde kısa süre aksama yaşandı.

