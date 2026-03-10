Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da kamyonla tramvayın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kamyonla tramvayın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 18:02 Güncelleme:
        Samsun'da kamyonla tramvayın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kamyonla tramvayın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        M.Ç'nin (45) kullandığı 55 AIR 612 plakalı kamyon, İlkadım Sanayi Sanayi Sitesi tramvay durağı yakınında ray güzergahından karşıya geçerken Büyükşehir Belediyesine bağlı Samsun Hafif Raylı Sistem'e (SAMULAŞ) ait vatman R.S. yönetimindeki tramvayla çarpıştı.

        Kazada kamyon sürücüsü ile tramvayda bulunan 2 yolcu yaralandı.

        Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde kısa süre aksama yaşandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Savunma Bakanı: İran çaresiz ve yalnız
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        ABD Başkanı Trump: İran'la görüşebilirim
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        Merz Sanchez'den geri dönüş bekliyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        MSB: Malatya'ya Patriot konuşlandırılıyor
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Kaani'nin akıbeti belirsizliğini koruyor
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler Ortadoğu’da petrol üretimini sarstı
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        Uğur Şahin ve Özlem Türeci BioNTech'ten ayrılıyor
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında ikinci gün!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        APP plakadan sonra şimdi de ekran cezası!
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        Rojin'in telefonundan kötü haber!
        "Tartışmaların içinde olmak istemem"
        "Tartışmaların içinde olmak istemem"
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        Galatasaray'da hedef çeyrek final!
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        "Şaşkınım, tekrarlanmasını istiyorum"
        Gece kulübü sahibinin infazında iki iddia ortaya çıktı!
        Gece kulübü sahibinin infazında iki iddia ortaya çıktı!
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Dev maç öncesi tüm gelişmeler!
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        Gizli Servis'li alışveriş tepki çekti
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Benzer Haberler

        Boya yaparken belindeki halat kopunca 3'üncü kattan düşüp, yaralandı
        Boya yaparken belindeki halat kopunca 3'üncü kattan düşüp, yaralandı
        Ayvacık Kaymakamlığı: "Hapan grup yolu bayrama kadar kapalı"
        Ayvacık Kaymakamlığı: "Hapan grup yolu bayrama kadar kapalı"
        Samsun'da 20 katlı binaya çıkan genci polis ikna etti
        Samsun'da 20 katlı binaya çıkan genci polis ikna etti
        Samsun Büyükşehir Belediyesi Gülsan dönüşümü için proje yarışması düzenliyo...
        Samsun Büyükşehir Belediyesi Gülsan dönüşümü için proje yarışması düzenliyo...
        Başkan Doğan: "Gülsan'ın geleceğini hep birlikte şekillendireceğiz"
        Başkan Doğan: "Gülsan'ın geleceğini hep birlikte şekillendireceğiz"
        15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Sergisi Samsun'da açıldı
        15. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Sergisi Samsun'da açıldı