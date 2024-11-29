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        Samsun'da aracında yarım kilogram uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı

        Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen operasyonda, aracında yarım kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 14:50 Güncelleme: 29.11.2024 - 14:58
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        Samsun'da aracında yarım kilogram uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı
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        Samsun'un Havza ilçesinde düzenlenen operasyonda, aracında yarım kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takip edilen aracı Havza ilçesinde durdurdu.

        Araçta arama yapan polis, 500 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

        Gözaltına alınan araç sürücüsü E.B. (32) emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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