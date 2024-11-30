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        Sosyal medya içerik üreticileri Havza'ya misafir oldu

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Samsun ve ilçelerinin tanıtımını yapmak amacıyla yerel sosyal medya içerik üreticileriyle yürüttükleri tanıtım çalışmaları kapsamında Havza'da tarihi ve turistik yerler gezildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 09:19 Güncelleme: 30.11.2024 - 09:21
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        Sosyal medya içerik üreticileri Havza'ya misafir oldu
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        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün Samsun ve ilçelerinin tanıtımını yapmak amacıyla yerel sosyal medya içerik üreticileriyle yürüttükleri tanıtım çalışmaları kapsamında Havza'da tarihi ve turistik yerler gezildi.

        Havza Belediyesi ve Havza Yerel Eylem Grubu Derneğinin davetlisi olarak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün koordinesinde Havza’ya gelen yerel sosyal medya içerik üreticileri, Kurt Köprü, Atatürk Evi, Kevser Parkı, Yörgüç Paşazade Mustafa Efendi Camisi, Merkez İlkokulu gibi tarihi, doğal ve kültürel mekanlarda çekim gerçekleştirdi.

        Yerel sosyal medya içerik üreticileri, daha sonra Kaymakam Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Murat İkiz ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz ile bir araya geldi.

        Ayvat, yerel sosyal medya içerik üreticilerine ilçenin tanıtımına verdikleri destekten ötürü teşekkür ederek, "Havza tarihi, termali ve coğrafi konumu ile gezilecek, görülecek birçok yeri olan güzel bir ilçe. Sizlerin destekleri ile bu güzellikleri çok sayıda insana farklı gözler ve deneyimler ile ulaştırma imkanı bulduk." dedi.

        İkiz ise ilçenin tanıtımı için her türlü çalışmaya destek vermeye hazır olduklarını dile getirerek, "İlçemizin iki önceliğinden biri turizm. Termali ile tarihi ile hem tarih turizminde hem de sağlık turizmde Havza'nın adını duyurmak ve turizm pastasından aldığımız payı artırmak öncelikli hedeflerimizde. Bu hedeflerinize ulaşmamızdaki desteklerinizden ötürü teşekkür ederim." diye konuştu.

        Almaz da tüm imkanlarıyla Samsun il ve ilçelerini tanıtmak için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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