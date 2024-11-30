Samsun'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

Olayın, kendisi de esnaf olan S.D. ile kahvehane sahibi arasında, iş yerlerinde tost yapma nedeniyle yaşanan anlaşmazlık sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Saldırıda, kırılan cam parçalarının isabet ettiği S.T. (50) ve A.K. (46) hafif şekilde yaralandı.

Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılıp bir süre sonra gelen S.D, iş yerinin camına pompalı tüfekle iki el ateş etti.

İddiaya göre, Hürriyet Mahallesi'ndeki kahvehanede, iş yeri sahibi ile S.D. (43) arasında tartışma çıktı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

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