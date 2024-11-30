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        Samsun'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı

        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 11:58 Güncelleme: 30.11.2024 - 11:58
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        Samsun'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

        İddiaya göre, Hürriyet Mahallesi'ndeki kahvehanede, iş yeri sahibi ile S.D. (43) arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılıp bir süre sonra gelen S.D, iş yerinin camına pompalı tüfekle iki el ateş etti.

        Saldırıda, kırılan cam parçalarının isabet ettiği S.T. (50) ve A.K. (46) hafif şekilde yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi suç aletiyle yakaladı. Gözaltına alınan S.D, emniyete götürüldü.

        Olayın, kendisi de esnaf olan S.D. ile kahvehane sahibi arasında, iş yerlerinde tost yapma nedeniyle yaşanan anlaşmazlık sonucu meydana geldiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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