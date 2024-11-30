Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:SamsunYeni 19 Mayıs
Hakemler: Ozan Ergün, Volkan Ahmet Narinç, Murat Altan
Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Benasser, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Dimata, Moundilmadji
Sipay Bodrum FK: Gökhan Akkan, Üzeyir Ergün, Ajeti, Celustka, Gökdeniz Bayrakdar, Taylan Antalyalı, Fredy, Seferi, Brazao, Dimitrov, Puscas
Gol: Dk. 6 Van Drongelen (Reeder Samsunspor)
SAMSUN
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