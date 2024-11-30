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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 14:27 Güncelleme: 30.11.2024 - 14:27
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:SamsunYeni 19 Mayıs

        Hakemler: Ozan Ergün, Volkan Ahmet Narinç, Murat Altan

        Reeder Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Bola, Benasser, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Dimata, Moundilmadji

        Sipay Bodrum FK: Gökhan Akkan, Üzeyir Ergün, Ajeti, Celustka, Gökdeniz Bayrakdar, Taylan Antalyalı, Fredy, Seferi, Brazao, Dimitrov, Puscas

        Gol: Dk. 6 Van Drongelen (Reeder Samsunspor)

        SAMSUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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