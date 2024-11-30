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        Samsunspor-Bodrum FK maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor'a 4-0 mağlup olan Sipay Bodrum FK'nın teknik direktörü Volkan Demirel, "İkinci yarıdaki Samsun oyuna karşılık veremedik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 16:12 Güncelleme: 30.11.2024 - 16:23
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        Samsunspor-Bodrum FK maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor'a 4-0 mağlup olan Sipay Bodrum FK'nın teknik direktörü Volkan Demirel, "İkinci yarıdaki Samsun oyuna karşılık veremedik." dedi.

        Demirel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Samsunspor'u galibiyetinden dolayı tebrik etti.

        Samsun'un zor bir deplasman olduğuna işaret eden Demirel, "Hem Samsunspor'un ligdeki konumundan ötürü hem de oyunlarından ötürü kutluyorum. Kendi adıma iyi hazırlandığımızı düşünüyordum. İlk yarıdaki oyun biraz olsun Samsunspor'a ayak uydurabilmemizi sağladı. Ama ikinci yarıda o 45. dakikada ilk verdiğimiz pozisyondan sonra biraz oyun hakimiyeti hem Samsunspor'un oldu hem de buldukları gollerle farkı açmaya çalıştılar. İlk yarıdaki oyun çalıştığımız gibi karşılık buldu. Sadece bir duran toptan gelen bir gol var. Ama ikinci yarıdaki Samsun oyuna karşılık veremedik." ifadesini kullandı.

        Demirel, ikinci golden sonra tamamen oyundan düştüklerine dikkat çekerek, "Şu durumda yapmamız gereken bu maçtan sonra ayağa kalkabilmek, ona göre bir reaksiyon verebilmek. Bir bay haftası yaşayacağız. Artık bu maçı unutup, ondan sonraki haftaki maçımıza en iyi şekilde hazırlanarak içerideki maçımızı kazanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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