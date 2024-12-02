Samsun'da 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
Samsun'da, hakkında 8 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Samsun'da, hakkında 8 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte aranan kişilere yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "silahla yağma, hükümlü ve tutuklunun kaçması" suçlarından hakkında 8 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. isimli kadını, İlkadım ilçesinde belirlenen adreste yakaladı.
Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
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