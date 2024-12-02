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        Samsun'da asayiş

        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenleyen uyuşturucu ve silah operasyonunda 1 zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2024 - 11:15 Güncelleme: 02.12.2024 - 11:19
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        Samsun'da asayiş
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        Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenleyen uyuşturucu ve silah operasyonunda 1 zanlı yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        Adreste arama yapana ekipler, 60 sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca, ruhsatsız tüfek ile 36 tabanca fişeği ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan C.C.K. (25) emniyete götürüldü.

        - Alaçam

        Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ilçede Narko Alan uygulaması gerçekleştirildi.

        Uygulamada, 2 şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 6 tabanca fişeği, 3,15 gram esrar, 4,86 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.

        Yakalan 2 şüpheli hakkında, "uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak" ile "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

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