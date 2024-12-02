Samsun'da asayiş

Yakalan 2 şüpheli hakkında, "uyuşturucu madde kullanmak veya bulundurmak" ile "ateşli silahlar kanununa muhalefet" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Uygulamada, 2 şüphelinin üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 6 tabanca fişeği, 3,15 gram esrar, 4,86 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı ile hassas terazi ele geçirildi.

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