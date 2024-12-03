Samsun'da bir binanın çatısında çıkan yangın hasara yol açtı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın sonucu hasar meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Sarıcalı Mahallesi Şehit Polis Fethi Sekin Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ile emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.