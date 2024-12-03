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        Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 16 zanlı yakalandı

        Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 16:42 Güncelleme: 03.12.2024 - 16:51
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        Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 16 zanlı yakalandı
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        Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca Samsun merkezli, yasa dışı bahisle mücadele kapsamında yürütülen soruşturmada, Samsun, Giresun, İstanbul, Sinop ve Kastamonu’da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Dron destekli operasyonda adreslerde arama yapan ekipler, yasa dışı bahis faaliyetlerine ait çok sayıda dijital materyal ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli emniyete götürüldü.

        Öte yandan, operasyonu camdan fark eden bazı şüphelilerin, cep telefonlarını ve sim kartlarını karşı binanın çatısına fırlattıkları tespit edildi. Çatıya çıkan ekipler, söz konusu telefonları ve sim kartları bularak el koydu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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