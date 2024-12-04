Samsun'da firari hükümlü ile yanındaki zanlı uyuşturucuyla yakalandı
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde firari hükümlüyle yanındaki şüpheli uyuşturucuyla yakalandı.
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde firari hükümlüyle yanındaki şüpheli uyuşturucuyla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tekkeköy ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Adreste arama yapan ekipler, 50 gram sentetik uyuşturucu, 7 sentetik ecza hapı ve 2 esrarlı sigara ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan O.E. (25) ve E.T. (21) emniyete götürüldü.
E.T'nin "hırsızlık" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.
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