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        Samsun'da firari hükümlü ile yanındaki zanlı uyuşturucuyla yakalandı

        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde firari hükümlüyle yanındaki şüpheli uyuşturucuyla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 11:31 Güncelleme: 04.12.2024 - 11:39
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        Samsun'da firari hükümlü ile yanındaki zanlı uyuşturucuyla yakalandı
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        Samsun'un Tekkeköy ilçesinde firari hükümlüyle yanındaki şüpheli uyuşturucuyla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tekkeköy ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi.

        Adreste arama yapan ekipler, 50 gram sentetik uyuşturucu, 7 sentetik ecza hapı ve 2 esrarlı sigara ele geçirdi.

        Operasyonda gözaltına alınan O.E. (25) ve E.T. (21) emniyete götürüldü.

        E.T'nin "hırsızlık" suçundan 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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