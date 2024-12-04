Havza'da jandarmadan kış lastiği uygulaması

Türkiye genelinde ticari araçlar için 1 Aralık tarihinde başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması ile birlikte Havza'da jandarma trafik ekipleri tarafından kış lastiği uygulaması yapıldı.

Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı Havza Jandarma Komutanlığı Trafik Ekipleri tarafından İmircik Kavşağında gerçekleştirilen denetimde, yolcu taşıyan araçların lastiklerinin uygunluğu kontrol edilirken, kumpas ile derinliklerini de ölçtü, sürücülere bilgilendirmelerde bulundu.