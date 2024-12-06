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        Genç Kızılay Havza gönüllülerinden özel gereksinimli kardeşlere ziyaret

        Genç Kızılay Havza Şubesi gönüllüleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel gereksinimli ikiz kardeşleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 14:58 Güncelleme: 06.12.2024 - 15:00
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        Genç Kızılay Havza gönüllülerinden özel gereksinimli kardeşlere ziyaret
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        Genç Kızılay Havza Şubesi gönüllüleri, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel gereksinimli ikiz kardeşleri ziyaret etti.

        Genç Kızılay Havza Başkanı İrem Uyaroğlu, üniversite temsilcisi Hicran Elüstü, eğitim birimi sorumlusu Türkan Gözmen ve gönüllü Gülper Demirci, Yenimescit Mahallesi'nde ikamet eden 9 yaşındaki doğuştan fiziksel engelli ikizler Emre ve Eren Güneş'i evlerinde ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdi.

        Özel gereksinimli kardeşlere kitap okuyan gönüllüler, birlikte oyunlar oynayarak çocukların hoşça vakit geçirmelerini sağladı.

        İrem Uyaroğlu, gönüllüler olarak iki kardeşi ziyaret ederek çeşitli hediyeler verdiklerini dile getirerek, "Engelli insanlarımıza yanlarında olduğumuzu yılın sadece belirli günlerinde değil, her an hissettirmenin çabasındayız. Gönüllü arkadaşlarımız ile kardeşlerimizi ziyaret ettik ve onlara kardeşlerimizin hoşça vakit geçirmelerine vesile olduk. Elimizden geldiğince hayatın içinde, hayatın her alanında ve bize ihtiyaç duyan herkesin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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