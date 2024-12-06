Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Terme Belediye Başkanlığına Rümeysa Eker vekalet ediyor

        Terme Belediye Başkanlığına, 24 yaşındaki Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker vekalet ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 15:59 Güncelleme: 06.12.2024 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Terme Belediye Başkanlığına Rümeysa Eker vekalet ediyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Terme Belediye Başkanlığına, 24 yaşındaki Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker vekalet ediyor.

        Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Ankara'ya gitti.

        Bu süreçte belediye başkanlığına ise belediye meclis üyelerinden Rümeysa Eker vekalet edecek.

        Eker, Başkan Şenol Kul'un görevine vekalet etmekten duyduğu mutluluk ve onuru dile getirerek, "Başkanımızın Belediye Başkan Vekilliğine şahsımı görevlendirmesinden onur duydum. Görevimi en iyi şekilde yapacağım. Şenol Başkanımız önderliğinde Terme’mize daha iyi hizmet sunabilmek ve seçim döneminde hazırladığımız projeleri hayata geçirmek tek hedefimizdir." dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kadınların ve gençlerin demokraside yer almasının önemine dair sözlerini hatırlatan Eker, şunları kaydetti:

        "Bu görevlendirme Terme Belediye Başkanımız Şenol Kul’un gösterdiği nazik bir jest ve tabii ki siyaseten bakışının da bence çok hoş bir örneği. Başkanımıza şahsıma güvenerek emanet ettiği makamına layıkıyla vekalet etmeye gayret edeceğimi ifade ederek teşekkür ediyorum. Yaşadığımız bu kıymetli toprakların hakkını vermek adına, gelecek nesillere ekonomik, sosyal ve kültürel yönden daha da gelişmiş bir Terme bırakabilmek için koşturan gecesini gündüzüne katarak bir çivi çakan herkesin yolunun açık olmasını diliyorum."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Almanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Almanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı
        Meteoroloji'den bugün ve yarın 3 kente uyarı!
        Meteoroloji'den bugün ve yarın 3 kente uyarı!
        Şef Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
        Şef Somer Sivrioğlu'na 5.5 yıl hapis cezası!
        'İmar hakkı aktarımı' ne getiriyor?
        'İmar hakkı aktarımı' ne getiriyor?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şam'a doğru ilerleyiş var
        F.Bahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı!
        F.Bahçe ve Kasımpaşa'dan Türkiye Kupası kararı!
        27 yıllık dönemin sonu
        27 yıllık dönemin sonu
        Suriye'de birçok cephede savaş sürüyor
        Suriye'de birçok cephede savaş sürüyor
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        HTŞ lideri CNN'e konuştu: Esad rejimi öldü
        Yayaların üzerine sürdü! Linçten polis kurtardı
        Yayaların üzerine sürdü! Linçten polis kurtardı
        Konum vergisinde üçleme: “İzin-ruhsat-harç” 
        Konum vergisinde üçleme: “İzin-ruhsat-harç” 
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        Mou'dan derbi ve şampiyonluk sözleri!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Meyve ve sebzelerdeki kimyasal tehlike!
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        Pes artık! Bir günde 3 iade
        "2021’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        "2021’e göre pestisit oranı yüzde 35 azaldı"
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        G.Saray'da 2 formaya 3 aday!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        2 liralık boşanma davası
        2 liralık boşanma davası
        Derbinin kilit isimleri!
        Derbinin kilit isimleri!
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"
        "Dünya gastronomi sahnesindeki yerimiz artıyor"

        Benzer Haberler

        Eski TBMM Başkanı Şentop, Samsun'da "Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset" konf...
        Eski TBMM Başkanı Şentop, Samsun'da "Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset" konf...
        Samsun merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 9 tutuklama
        Samsun merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 9 tutuklama
        Husumetlisini öldürdü, polise teslim oldu (2)
        Husumetlisini öldürdü, polise teslim oldu (2)
        Alaçam'da bocce kapalı spor salonu inşaatı başladı
        Alaçam'da bocce kapalı spor salonu inşaatı başladı
        Genç Kızılay Havza gönüllülerinden özel gereksinimli kardeşlere ziyaret
        Genç Kızılay Havza gönüllülerinden özel gereksinimli kardeşlere ziyaret
        Samsun'da 200 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı
        Samsun'da 200 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 zanlı yakalandı