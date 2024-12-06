Terme Belediye Başkanlığına Rümeysa Eker vekalet ediyor

Terme Belediye Başkanlığına, 24 yaşındaki Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker vekalet ediyor.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek üzere Ankara'ya gitti.

Bu süreçte belediye başkanlığına ise belediye meclis üyelerinden Rümeysa Eker vekalet edecek.

Eker, Başkan Şenol Kul'un görevine vekalet etmekten duyduğu mutluluk ve onuru dile getirerek, "Başkanımızın Belediye Başkan Vekilliğine şahsımı görevlendirmesinden onur duydum. Görevimi en iyi şekilde yapacağım. Şenol Başkanımız önderliğinde Terme’mize daha iyi hizmet sunabilmek ve seçim döneminde hazırladığımız projeleri hayata geçirmek tek hedefimizdir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kadınların ve gençlerin demokraside yer almasının önemine dair sözlerini hatırlatan Eker, şunları kaydetti:

"Bu görevlendirme Terme Belediye Başkanımız Şenol Kul’un gösterdiği nazik bir jest ve tabii ki siyaseten bakışının da bence çok hoş bir örneği. Başkanımıza şahsıma güvenerek emanet ettiği makamına layıkıyla vekalet etmeye gayret edeceğimi ifade ederek teşekkür ediyorum. Yaşadığımız bu kıymetli toprakların hakkını vermek adına, gelecek nesillere ekonomik, sosyal ve kültürel yönden daha da gelişmiş bir Terme bırakabilmek için koşturan gecesini gündüzüne katarak bir çivi çakan herkesin yolunun açık olmasını diliyorum."