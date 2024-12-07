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        SAMDEF yönetiminden Havza Atatürk Evi'ne ziyaret

        Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMDEF) yönetim kurulu üyeleri, Havza Atatürk Evi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 19:31 Güncelleme: 07.12.2024 - 19:33
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        SAMDEF yönetiminden Havza Atatürk Evi'ne ziyaret
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        Samsun Sivil Toplum Kuruluşları Federasyonu (SAMDEF) yönetim kurulu üyeleri, Havza Atatürk Evi'ni ziyaret etti.

        SAMDEF Genel Başkanı Metin Şenel, Genel Başkan Yardımcısı Ergin Gümüşçü ve yönetim kurulu üyeleri, Havza Atatürk Evi'ni gezdi.

        Şenel, bir dizi ziyaret ve temasta bulunmak üzere bölgede olduklarını belirterek, "Samsun sevdalısı bizler için Samsun denilince Atatürk, Atatürk denilince Milli Mücadele, Milli Mücadele denilince de Havza olmazsa olmazdır. Milli Mücadele'nin temellerinin atıldığı bu tarihi mekanı gezerek o atmosferi hissetmek istedik. Atatürk’ün Havzalılara hediye ettiği Cumhurbaşkanlığı forsu başta olmak üzere birçok eserin sergilendiği Atatürk Evi'ni ziyaret etmeyi herkese tavsiye ediyorum." dedi.

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