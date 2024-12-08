Bafra Gençlik Merkezi'nde sporculara değerler eğitimi

Bafra Gençlik Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Gençlik Merkezi Müdürlüğü Sağlıklı Yaşam ve Spor Atölyesi Voleybol ile Tekvando branşı öğrencilerine yönelik manevi rehber Emre Koç'un sunumuyla "Hak ve Hakkaniyet" konulu eğitim düzenlendi.

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