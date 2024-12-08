Samsun'da bir çocuk silahla babasını ağır yaraladı

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan H.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

İddiaya göre, 16 yaşındaki A.A. (16), babasına ait ruhsatlı tabancayla Yenimahalle 3222. Sokak'ta yaşadıkları ikametteki yatağında uyuyan babası H.A'yı (41) ateş ederek yaraladı.

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