Samsun'da hacizli otomobilin çarptığı 2 kardeş yaralandı
Samsun'un merkez Atakum ilçesinde hacizli otomobilin çarptığı 2 kardeş ağır yaralandı.
Samsun'un merkez Atakum ilçesinde hacizli otomobilin çarptığı 2 kardeş ağır yaralandı.
M.C.D'nin (28) kullandığı otomobil, Atatürk Bulvarı Ömürevleri Kavşağı'ndaki yaya geçidinde yolun karşısına geçmeye çalışan Zeynep Serra K. (19) ile kardeşi Zehra Merih K'ye (16) çarptı.
Sağlık ekiplerince Ondokuzmayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılan 2 kardeş tedavi altına alındı.
Sürücü M.C.D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Yapılan sorgulamada hacizli olduğu tespit edilen araç ise otoparka çekildi.
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