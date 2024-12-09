Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı yakalandı
Samsun'un merkez Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'un merkez Atakum ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli K.B'nin (24) Atakum ilçesinde belirlenen adreste uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Şüphelinin ikametinde ve aracında yapılan aramada, 728 sentetik ecza hapı ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.
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