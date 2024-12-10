Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Samsun'un İlkadım ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Kale Mahallesi Kurtuluş Yolu'nda 19 yaşındaki G.Ş, aralarında husumet bulunan A.K'nin (22) bıçaklı saldırısına uğradı.
Çeşitli yerlerinden yaralanan G.Ş, sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, kaçan şüpheli A.K. ile yanındaki M.A'yı (21) gözaltına aldı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.