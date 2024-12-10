Samsun'da çeşitli suçlardan firari hükümlü yakalandı

Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda Atakum ilçesinde yakalanan M.K.'nin (45), hırsızlık, kadına karşı şiddet, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından toplam 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 4 bin 400 lira adli para cezası bulunuyor.

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis ve para cezası bulunan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

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