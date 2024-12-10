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        Samsun'da çeşitli suçlardan firari hükümlü yakalandı

        Samsun'da çeşitli suçlardan 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 22:26 Güncelleme: 10.12.2024 - 22:26
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        Samsun'da çeşitli suçlardan firari hükümlü yakalandı
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        Samsun'da çeşitli suçlardan 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis ve para cezası bulunan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

        Ekiplerin titiz çalışmaları sonucunda Atakum ilçesinde yakalanan M.K.'nin (45), hırsızlık, kadına karşı şiddet, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından toplam 5 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 4 bin 400 lira adli para cezası bulunuyor.

        Gözaltına alınan ve adli işlemleri tamamlanan M.K., cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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