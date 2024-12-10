Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 175 gram esrar ele geçirildi
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 175 gram esrar ele geçirildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 175 gram esrar ele geçirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu maddeyle mücadele kapsamında çalışma yaptı.
Ekiplerin V.S'nin (42) evine düzenledikleri operasyonda yapılan aramada 175 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı işlemleri için emniyete götürüldü.
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