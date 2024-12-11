Samsun'da veliler en iyi yemeği yapmak için yarıştı

Etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fahri Er, öğretmenler ve öğrenciler de katıldı.

Okul Müdürü Elif Fatma Gevrek, yerli üretim ve tüketimin önemini vurgulayarak, bu tür etkinliklerin devamlılık göstereceğini söyledi.

"Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmada veliler, geleneksel yemek ve tatlı yaptı.

Samsun'un Asarcık ilçesinde Atatürk İlkokulu'nda veliler en iyi yemeği jüri üyelerine sunabilmek için yarıştı.

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