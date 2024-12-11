Samsun'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Samsun'un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Samsun’un Bafra ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
İ.Ç. (56) yönetimindeki 55 JU 178 plakalı otomobil, Samsun-Sinop kara yolu Elifli Mahallesi Karaköy mevkisindeki kavşakta B.Ö'nün (29) kullandığı 34 HPS 483 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan araç sürücüleri ile 55 JU 178 plakalı otomobilde bulunan E.D. (45) Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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