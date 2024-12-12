Alaçam'dan kısa kısa

Belediye Başkanı Özdemir Alaçam'da belediye restoranını hizmete açmanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Göreve geldiğim günden itibaren her zaman halk odaklı çalışma yapacağımızı dile getirmiştim. Halkımızın beklentisi olan belediye restoranını belediye ekiplerimizin hummalı çalışmalarıyla, el birliğiyle hizmete açtık. Üç çeşit yemeğin 85 lira olacağı restoranımızda vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunacağız." dedi.

Belediye Başkanı Ramazan Özdemir tarafından Anneler Parkı Sosyal Tesisi'nde açılışı yapılan restoran, vatandaşlara uygun fiyatla lezzetli yemek yeme fırsatı sunacak. Usta aşçılar tarafından hazırlanan menü, vatandaşlara gün boyu zengin seçenekler sunacak.

Kan bağışı etkinliğine Kaymakam Fatih Kayabaşı, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Özdemir ve daire amirleri de katılarak kan bağışında bulundular.

Öğretmenlerin, öğrenci velilerinin ve vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleştirilen kan bağışı etkinliğinde 168 ünite kan kan bağışı yapıldı.

Alaçam'da Cumhuriyet İlkokulu ve Türk Kızılay işbirliği ile 'Okulumda KANpanya var!' projesi kapsamında kan bağışı etkinliği yapıldı.

Belediye Başkanı Özdemir, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti belirterek, Alaçam Kaymakamı Kayabaşı, Asarcık Kaymakamı Tunalı, Yakakent Kaymakamı Arık ve Yakakent Belediye Başkanı Aydoğdu'ya teşekkür etti.

Alaçam'da Kaymakam Fatih Kayabaşı, Asarcık Kaymakamı Senanur Tunalı, Yakakent Kaymakamı Selver Esra Arık ve Yakakent Belediye Başkanı Şerafettin Aydoğdu, Belediye Başkanı Ramazan Özdemir'i makamında ziyaret etti.

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